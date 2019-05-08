Лопнули шары и нервы: сибиряк устроил погром из-за сдувшегося сюрприза

СЕГОДНЯ 21:53 2019-05-08T21:53:41+03:00

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Казалось бы, воздушные шары должны дарить радость людям, но не все сибиряки думают именно так. Сегодня в торговом новосибирском центре «Метромаркет» случился странный инцидент. Мужчина приобрел в отделе упаковки подарков шарики с гелием, но вернулся к прилавку через несколько минут. Он заявил, что два шарика лопнули. Тогда продавец продала взамен еще два шара, мужчина ушел. Но вернуться пришлось снова — говорит, еще один шарик лопнул. Что было дальше, нам рассказала продавец отдела Соелма:

— Он снова вернулся, начал нецензурно выражаться, ругаться, хамить. Я не знаю, как лопнули его шарики, но в товаре уверена, он качественный. Я предложила вернуть деньги, но только за возвращенные шарики — 290 рублей, а не все, что он потратил.

Покупатель стал звонить директору магазина, говорить, что не доволен. Разговор, видимо, его еще больше разозлил. Он кинул телефон, забрал деньги, а потом полопал все оставшиеся шарики руками. При этом снес еще пару стоек в отделе.

— Довел до слез, своим поведением, — рассказывает девушка-продавец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707623" frameborder="0"></iframe> Новосибирец устроил погром в магазине из-за сдувшихся воздушных шариков.

ИСТОЧНИК KP.RU