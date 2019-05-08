«На вид — будто война началась»: фотография горящих полей поразила новосибирцев

СЕГОДНЯ 19:09 2019-05-08T19:09:25+03:00

В Новосибирской области не прекращаются пожары, очередное ЧП случилось между селами Ярково и Боровое

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Новосибирская область страдает от пожаров. Очередное происшествие случилось между селами Ярково и Боровое.

— Сейчас там горят поля и леса, — сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, прилагая фотографию. На снимке — огромные клубы дыма, из-за которых не разглядеть неба.

— Поля поджигают сами фермеры и те, кому принадлежит земля. Лично сам видел, — пишут пользователи, добавляя, что таким образом фермеры борются с сорняками.

— Выжигают траву, чтобы росла сочная, красивая, продуктивная, молодая трава, — объясняют знающие люди. — Всю жизнь раньше ее жгли, при этом соблюдая безопасность.

— На вид — будто война началась, — пишут другие.

Напомним, что с 1 мая в Новосибирской области введен особый противопожарный режим. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Евгения Рыжкова, с начала пожароопасного периода на территории области уже произошло почти 130 лесных пожаров, на общей площади 613 га. Это в 26 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушителей противопожарный безопасности сейчас ждут двойные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU