Полицейские разыскивают влюбленную парочку, которая пыталась убить прохожего

СЕГОДНЯ 18:12 2019-05-08T18:12:05+03:00

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В Новосибирске полиция разыскивает возможных преступников. Дело было глубокой ночью 3 мая. Прохожего доставили на скорой в больницу, где он рассказал, что на него с ножом напали парень и девушка.

— 7 мая в 3.45 от дома 16 по улице Вокзальная Магистраль медики доставили в Первую городскую клиническую больницу 24-летнего мужчину с ранением селезенки, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Пациент и сообщил, что около трех часов ночи на него напала влюбленная парочка. Причину конфликта, не указал. Парня и девушку засняли камеры видеонаблюдения. Сейчас эти люди — главные подозреваемые в преступлении. Полицейские просят всех, кто узнает молодых людей с фото, позвонить в полицию по телефонам: 8-923-170-1475, 221-02-02, а заодно ищут и очевидцев происшествия. Конфиденциальность гарантируют.

ИСТОЧНИК KP.RU