Вот это сила молока! Бельчонок, которого спасают волонтеры, начал двигать парализованной лапкой

СЕГОДНЯ 17:53 2019-05-08T17:53:13+03:00

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Бельчонка, который выпал из гнезда, спасают в Новосибирском центре реабилитации диких животных. Малыш попал в руки к людям в очень тяжелом состоянии: отек мозга, который дал осложнение на глаза и одну лапку — ее парализовало. Бельчонка показали ветврачам, стали лечить и вот первые результаты! Животное смогло пошевелить лапкой, когда ему предложили бутылочку с молочком. Волонтеры выложили трогательное видео, как бельчонок идет на поправку.

— Знаете, кому становится лучше? Нашему маленькому пушистому рыжку! Он уже полноценно может пользоваться обеими лапками, не смотря на то, что курс лекарств не окончен, — написали в ЦРДЖ. — С каждым днем его активность возрастает, но мы все равно еще переживаем за состояние его здоровья — слишком плох он был при поступлении. С глазками вопрос остается открытым — проверять, как восстановились зрительные нервы, будет врач по окончанию лечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707575" frameborder="0"></iframe> Бельчонок, которого спасают волонтеры, начал двигать парализованной лапкой.

ИСТОЧНИК KP.RU