2019-05-08T17:53:13+03:00
Дом. Семья

Вот это сила молока! Бельчонок, которого спасают волонтеры, начал двигать парализованной лапкой

Новосибирские волонтеры выложили трогательное видео с малышом белки, который идет на поправку [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Бельчонок идет на поправку. Фото: https://vk.com/smallbirds54Бельчонок идет на поправку. Фото: https://vk.com/smallbirds54
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Бельчонка, который выпал из гнезда, спасают в Новосибирском центре реабилитации диких животных. Малыш попал в руки к людям в очень тяжелом состоянии: отек мозга, который дал осложнение на глаза и одну лапку — ее парализовало. Бельчонка показали ветврачам, стали лечить и вот первые результаты! Животное смогло пошевелить лапкой, когда ему предложили бутылочку с молочком. Волонтеры выложили трогательное видео, как бельчонок идет на поправку.

— Знаете, кому становится лучше? Нашему маленькому пушистому рыжку! Он уже полноценно может пользоваться обеими лапками, не смотря на то, что курс лекарств не окончен, — написали в ЦРДЖ. — С каждым днем его активность возрастает, но мы все равно еще переживаем за состояние его здоровья — слишком плох он был при поступлении. С глазками вопрос остается открытым — проверять, как восстановились зрительные нервы, будет врач по окончанию лечения.

Бельчонок, которого спасают волонтеры, начал двигать парализованной лапкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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