Вот это сила молока! Бельчонок, которого спасают волонтеры, начал двигать парализованной лапкой
Бельчонка, который выпал из гнезда, спасают в Новосибирском центре реабилитации диких животных. Малыш попал в руки к людям в очень тяжелом состоянии: отек мозга, который дал осложнение на глаза и одну лапку — ее парализовало. Бельчонка показали ветврачам, стали лечить и вот первые результаты! Животное смогло пошевелить лапкой, когда ему предложили бутылочку с молочком. Волонтеры выложили трогательное видео, как бельчонок идет на поправку.
— Знаете, кому становится лучше? Нашему маленькому пушистому рыжку! Он уже полноценно может пользоваться обеими лапками, не смотря на то, что курс лекарств не окончен, — написали в ЦРДЖ. — С каждым днем его активность возрастает, но мы все равно еще переживаем за состояние его здоровья — слишком плох он был при поступлении. С глазками вопрос остается открытым — проверять, как восстановились зрительные нервы, будет врач по окончанию лечения.
Бельчонок, которого спасают волонтеры, начал двигать парализованной лапкой.
ИСТОЧНИК KP.RU