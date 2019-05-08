2019-05-08T15:42:41+03:00
Происшествия

«Повалил дым, было очень страшно»: в Новосибирске взорвалась подстанция

Жители дома №80 на улице Сибиряков-гвардейцев остались без Интернета и лифта
Татьяна СОЛОВОВА
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Взрыв произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев. Фото: Олеся ЧЕПУШТАНОВА.Взрыв произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев. Фото: Олеся ЧЕПУШТАНОВА.
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Вечером в среду, 8 мая, ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирска: во дворе дома №80 взорвалась подстанция.

- Все произошло в 18.38, - рассказала «Комсомольской правде» читательница Олеся Чепуштанова. – Я в тот момент была в квартире и услышала сильный хлопок, похожий на взрыв. Выглянула в окно и увидела, что у нашей кирпичной подстанции во дворе ударной волной вышибло дверь. Оттуда валил сильный дым.

Ударной волной вышибло дверь подстанции. Фото: Олеся ЧЕПУШТАНОВА.

Ударной волной вышибло дверь подстанции. Фото: Олеся ЧЕПУШТАНОВА.

Свидетели ЧП говорят, что местные жители сильно испугались:

- Было действительно из-за хлопка и дыма очень страшно: люди сразу же начали звонить пожарным, - продолжает Олеся. - Сразу же в доме отключился Интернет и перестал работать лифт.

На месте сейчас работают спасатели, также приехала машина «Скорой помощи». Данных о том, что кто-то из новосибирцев пострадал во время взрыва на подстанции, на данный момент нет.

В Новосибирске на подстанции прогремел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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