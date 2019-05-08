«Повалил дым, было очень страшно»: в Новосибирске взорвалась подстанция
Вечером в среду, 8 мая, ЧП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирска: во дворе дома №80 взорвалась подстанция.
- Все произошло в 18.38, - рассказала «Комсомольской правде» читательница Олеся Чепуштанова. – Я в тот момент была в квартире и услышала сильный хлопок, похожий на взрыв. Выглянула в окно и увидела, что у нашей кирпичной подстанции во дворе ударной волной вышибло дверь. Оттуда валил сильный дым.
Ударной волной вышибло дверь подстанции. Фото: Олеся ЧЕПУШТАНОВА.
Свидетели ЧП говорят, что местные жители сильно испугались:
- Было действительно из-за хлопка и дыма очень страшно: люди сразу же начали звонить пожарным, - продолжает Олеся. - Сразу же в доме отключился Интернет и перестал работать лифт.
На месте сейчас работают спасатели, также приехала машина «Скорой помощи». Данных о том, что кто-то из новосибирцев пострадал во время взрыва на подстанции, на данный момент нет.
В Новосибирске на подстанции прогремел взрыв.
ИСТОЧНИК KP.RU