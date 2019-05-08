2019-05-08T15:33:16+03:00
Общество

«Припрыгивала, выкидывала ноги в стороны, пыталась расшатать окно»: голая девушка показала новосибирцам опасное шоу

Обнаженная дама показывала трюки на головокружительной высоте, пока не приехали спасатели
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Завидев спасателей, голая девица юркнула внутрь.Завидев спасателей, голая девица юркнула внутрь.
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Новосибирцев поразила обнаженная незнакомка. Девица вылезла на балкон и встала на перила. На высоте девятого этажа она держалась руками за раму, но при этом выделывала смелые трюки.

- В офисном здании в перерыве вышли прогуляться на балкон. И напротив, на Крылова, 41 увидели, как стоит эта женщина. Было неожиданно. Потом она стала пируэты разные показывать, - рассказала «КП»-Новосибирск» Алиса Володина, которая сняла внезапное «цирковое представление» на видео.

У Алены и ее коллег сначала возникла версия, что нагая барышня была в гостях у любовника, и ее застал внезапный визит законной жены. Потом предположили, что «гимнастка» - под психотропными препаратами. Если и так, это не помешало голой сударыне удержаться на тонкой перекладине.

- Человек проявлял чудеса эквилибристики. Припрыгивала, выкидывала ноги в стороны, пыталась расшатать окно. Хотя комплекции она – не маленькой, - поделилась впечатлениями Алиса.

Пока незнакомка «выступала», успели приехать полиция, «скорая» и спасатели. Двое мужчин поднялись на крышу, чтобы оттуда добраться до рисковой сибирячки. Но та, завидев незваных спасителей, юркнула внутрь. Один из мужчин спустился с крыши и проследовал за ней.

В Новосибирске спасатели сняли голую женщину с балкона 9 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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