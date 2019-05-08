Сергей Миронов о трагедии в Кош-Агачском районе: «Надо выяснить, что натворила стихия, а где, возможно, сыграл роль человеческий фактор»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-08T15:13:14+03:00

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Сергей Миронов сегодня официально принес соболезнования родственникам и близким пропавших туристов в Горном Алтае. Уже официально подтверждено — три тела найдены, поиски еще четырех продолжаются. Миронов как президент Федерации спортивного туризма поручил провести проверку по данному случаю:

— Сход лавины на Алтае унес жизни семи человек — профессиональных и подготовленных туристов. Возглавлял группу опытный альпинист из Новосибирска. Пока нет никаких конкретных данных об обстоятельствах трагедии, идет проверка. Как президент Федерации спортивного туризма я тоже распорядился провести проверку, выяснить, что натворила стихия, а где, возможно, сыграл роль и человеческий фактор.

Также Сергей Миронов пожелал близким сил и здоровья, чтобы справится с трагедией.

Сегодня утром стало известно, что в Кош-Агачскам районе Республики Алтай 6 мая при подъеме на вершину Металлург унесло лавиной 7 членов туристической группы.

ИСТОЧНИК KP.RU