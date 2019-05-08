2019-05-08T15:25:23+03:00
Происшествия

Три тела найдены: в Кош-Агачском районе обнаружены погибшие туристы

Судьба еще четырех остается неизвестной
Екатерина КОМЯКОВА
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В Кош-Агаче продолжаются поиски пропавших туристов. Фото: ГУ МЧС по Республики АлтайВ Кош-Агаче продолжаются поиски пропавших туристов. Фото: ГУ МЧС по Республики Алтай
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Сегодня, в 17.20 спасатели Алтайского поискового отряда нашли 3 тела в районе схода лавины.

— Обнаружено 3 тела (2 мужских, 1 женское). Поисковые мероприятия продолжаются, — сообщают в управлении МЧС Республики Алтай.

По мнению экспертов, погибших, скорее всего, ударом снега выбросило наружу, поэтому их удалось обнаружить достаточно быстро. В районе Южно-Чуского хребта в Кош-Агачском районе работают 30 спасателей, в том числе 7 кинологов, территорию в месте схода лавины осматривают специалисты на двух вертолетах.

Ранее мы сообщали, 6 мая в этом месте сошла лавина, она накрыла 7 туристов, еще две девушки их этой же группы преодолели опасный участок маршрута чуть раньше и поэтому выжили. Сейчас они находятся в Кош-Агаче. 4 человека пока считаются пропавшими без вести, их судьба не известна.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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