Ударился головой: волонтеры спасают вороненка, которому 8 дней от роду

СЕГОДНЯ 13:39 2019-05-08T13:39:24+03:00

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В центр реабилитации диких животных попал новый пациент. На этот раз в руки к новосибирским волонтерам попал птенец серой вороны. Он поступил на лечение 8 мая, найден в Ленинском районе.

— Его примерный возраст всего 8 или 9 дней. Вес — 190 граммов, диагностирована черепно-мозговая травма сильной степени тяжести, — комментируют в центре реабилитации.

Не так давно к волонтерам попал бельчонок также с похожей травмой.

В целом же зоозащитники просят горожан быть внимательнее к подобным малышам, если на улице найдено травмированное животное, не надо его лечить самостоятельно, кормить тем, что есть в холодильнике, и вдобавок пытаться его развеселить игрой с ребенком. Самое правильное решение обратиться за помощью к волонтерам.

— Наигравшись, испортив животному судьбу, люди ищут пристроя своим, как правило, уже далеко не здоровым во всех смыслах питомцам, — считают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU