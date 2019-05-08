День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий в центре города

СЕГОДНЯ 13:27 2019-05-08T13:28:50+03:00

Если вы решили праздновать День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске, то вот вам самая полная программа мероприятий в центре города

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День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске будут отмечать с размахом, и если вы хотите посмотреть не только парад, то вот вам программа мероприятий, которые пройдут в центре Новосибирска.

Сквер Защитникам Отечества

11.00 - Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, «Бессмертный полк»

Мемориал «Раненый воин» кладбища «Заельцовское»

11.00 - Митинг-реквием, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Микрорайон «Стрижи»

(ул. Кубовая, 16а – Кубовая, 112)

12.00 - Митинг-реквием, возложение цветов к обелиску памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Шествие «Путь памяти», возложение цветов к монументу защитникам Отечества, а также воинам, погибшим в локальных конфликтах

Площадь Ленина

12.00 - Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя СССР А.И. Покрышкина

ПКиО «Центральный»

13.00 - праздничная программа «Людская память – лучший обелиск»

ПКиО «Заельцовский»

14.00 - Празднично-игровая программа «С Днем Победы!»

Площадь им. Калинина (площадка у ТРК «Ройял Парк») Красный проспект, 101

14.00 - праздничная программа «Победный май»

Мемориал «Раненый воин» кладбища «Заельцовское»

14.30 - возложение цветов и венков к мемориалу «Раненый воин» руководителями Сибирского федерального округа, области и города

ИСТОЧНИК KP.RU