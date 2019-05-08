День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий в центре города
День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске будут отмечать с размахом, и если вы хотите посмотреть не только парад, то вот вам программа мероприятий, которые пройдут в центре Новосибирска.
Сквер Защитникам Отечества
11.00 - Празднование годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, «Бессмертный полк»
Мемориал «Раненый воин» кладбища «Заельцовское»
11.00 - Митинг-реквием, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Микрорайон «Стрижи»
(ул. Кубовая, 16а – Кубовая, 112)
12.00 - Митинг-реквием, возложение цветов к обелиску памяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Шествие «Путь памяти», возложение цветов к монументу защитникам Отечества, а также воинам, погибшим в локальных конфликтах
Площадь Ленина
12.00 - Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя СССР А.И. Покрышкина
ПКиО «Центральный»
13.00 - праздничная программа «Людская память – лучший обелиск»
ПКиО «Заельцовский»
14.00 - Празднично-игровая программа «С Днем Победы!»
Площадь им. Калинина (площадка у ТРК «Ройял Парк») Красный проспект, 101
14.00 - праздничная программа «Победный май»
Мемориал «Раненый воин» кладбища «Заельцовское»
14.30 - возложение цветов и венков к мемориалу «Раненый воин» руководителями Сибирского федерального округа, области и города
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