В Агентстве безопасности «Гвардия» подведены итоги работы групп быстрого реагирования за апрель

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-08T13:00:08+03:00

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Самыми частыми причинами вызова ГБР явились неправомерное поведение лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, а также факты попыток кражи из торговых учреждений. В том числе экипажи осуществляли выезды по всем случаям срабатывания охранно-пожарных сигнализаций.

Так, 15 апреля бойцы экипажа ГБР «Гвардии» обнаружили возгорание в магазине автозапчастей на улице Ватутина, вызвали пожарных, благодаря чему пожар на небольшой площади был ликвидирован. Сумма ущерба от сгоревших автозапчастей могла составить сотни тысяч рублей.

А 27 апреля в магазине «Мегас» на площади К. Маркса «гвардейцами» была предотвращена кража виски на сумму 8152 рубля. Похититель был задержан, а спиртное изъято.

Всего в апреле стоимость товара, возвращенного сотрудниками «Гвардии» в магазины, составила около 30 тысяч рублей.

За месяц бойцами Агентства безопасности «Гвардия» было пресечено 193 правонарушения, задержаны 27 правонарушителей, 69 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU