2019-05-08T13:00:08+03:00
Происшествия

В Агентстве безопасности «Гвардия» подведены итоги работы групп быстрого реагирования за апрель

За месяц группы быстрого реагирования альянса предприятий осуществили 644 боевых выезда
Поделиться:
..Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Самыми частыми причинами вызова ГБР явились неправомерное поведение лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, а также факты попыток кражи из торговых учреждений. В том числе экипажи осуществляли выезды по всем случаям срабатывания охранно-пожарных сигнализаций.

Так, 15 апреля бойцы экипажа ГБР «Гвардии» обнаружили возгорание в магазине автозапчастей на улице Ватутина, вызвали пожарных, благодаря чему пожар на небольшой площади был ликвидирован. Сумма ущерба от сгоревших автозапчастей могла составить сотни тысяч рублей.

А 27 апреля в магазине «Мегас» на площади К. Маркса «гвардейцами» была предотвращена кража виски на сумму 8152 рубля. Похититель был задержан, а спиртное изъято.

Всего в апреле стоимость товара, возвращенного сотрудниками «Гвардии» в магазины, составила около 30 тысяч рублей.

За месяц бойцами Агентства безопасности «Гвардия» было пресечено 193 правонарушения, задержаны 27 правонарушителей, 69 раз осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три тела найдены: в Кош-Агачском районе обнаружены погибшие туристы
Ударился головой: волонтеры спасают вороненка, которому 8 дней от роду
День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий в центре города
Оздоровительные каникулы в санатории PARUS Medical Resort&SPA
«Это – оптимальное место» - в Новосибирске с помощью экскаватора установили памятник Сталину
В Новосибирский зоопарк привезли «детей заката»
Птичку жалко: новосибирцы спасли покусанного клещами скворца
Два вертолета и 33 спасателя: в МЧС рассказали о поисках погибших туристов в горах Алтая
Трамваи встали: в Калининском районе «Мерседес» и «Крайслер» перекрыли путь транспорту
Деревянные Король ночи и Арья: семейная пара из Новосибирска зарабатывает на фанатах «Игры престола»
Накрыло лавиной: семеро туристов из Новосибирска погибли в горах Алтая
Бомба в машине и эвакуация дома: волна минирований докатилась до Левобережья
Водители тушат пожар огнетушителями: на Большевистской вспыхнула машина
«Ловко у нее получается»: белочка Соня показала, как лихо расщелкивает орешки
На звонки не отвечает: в Заельцовском районе пропала 14-летняя школьница
«В таких кроссовках мой дед на рыбалку ходит»: Элджей рассмешил соцсети новым нарядом
Погода на день в Новосибирске: 8 мая будет 27 градусов жары
Ползком за медалями: в Новосибирске выберут «Маленького чемпиона»
Бабушка на палочке: пенсионерка победила в конкурсе танцев на шесте
К 2024 году все новосибирские школьники будут учиться в одну смену
В ДТП пострадал грудной ребенок: в Новосибирске столкнулись иномарка и ГАЗель
По Новосибирску прокатилась массовая волна минирований: полицейские ищут взрывчатку в торговых центрах
16 документов: горожанам показали, как Ново-Николаевск стал Новосибирском
Задержан похититель виски