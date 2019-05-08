2019-05-08T11:55:34+03:00
Дом. Семья

В Новосибирский зоопарк привезли «детей заката»

Чтобы птичкам было комфортно на новом месте, к ним в вольер поставили зеркало
Надежда ЯРКОВА
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Редкие птицы приехали в новосибирский зоопарк из Чехии. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.Редкие птицы приехали в новосибирский зоопарк из Чехии. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.
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В Новосибирский зоопарк из Чехии прибыли 14 красных фламинго. Птиц привезли еще 23 марта, но до сегодняшнего дня посетителям их не показывали.

— Все это время фламинго обживались в павильоне, привыкали к нему, а сотрудники зоопарка старались оградить их от лишних волнений. Переезд, новый дом — все это стресс, и нужно было время на его преодоление. Сейчас, когда птицы привыкли к новому месту, начинается новый этап — знакомство с озером и окружающим пространством. Фламинго начали выходить на улицу, и у сибиряков сейчас есть возможность их увидеть, — рассказали в новосибирском зоопарке.

В Новосибирском зоопарке фламинго раньше не содержались. Поэтому сотрудники зоопарка заранее прошли обучение, так как в работе с этим видом есть свои особенности.

— Все фламинго примерно одного возраста, им около 1,5 лет. Их оперение серого цвета с вкраплениями розового. По мере взросления они будут становиться все более яркими, красными. При этом яркость их окраса зависит от корма, а для фламинго в зоопарках разработаны специальные корма, — уточнила зоотехник Новосибирского зоопарка Мария Васенина.

У фламинго есть небольшой бассейн, а на одной из стен висит зеркало. Это сделано для психологического комфорта фламинго. Когда им кажется, что их много, они себя уверенней чувствуют. Орнитологи давно убедились в этом, и зоопаркам рекомендовано использовать зеркала.

Красный фламинго является одним из самых крупных представителей семейства фламинговых. Живет на островах Карибского моря, Мексиканского залива и Галапагосского архипелага. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

Фламинго в новосибирском зоопарке до этого не было. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

Фламинго в новосибирском зоопарке до этого не было. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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