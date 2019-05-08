2019-05-08T10:54:23+03:00
Дом. Семья

Птичку жалко: новосибирцы спасли покусанного клещами скворца

В Новосибирске прохожие нашли на улице птицу, которая лежала и никуда не пыталась улететь
Надежда ЯРКОВА
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Скворца атаковали клещи. Фото: Анастасия Федоровская.Скворца атаковали клещи. Фото: Анастасия Федоровская.
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Найденная на улице птица была не в состоянии двигаться. Оказалось, что к скворцу присосались два клеща.

— На днях к нам принесли птицу — скворца. Он просто лежал на земле, вел себя апатично, при виде людей даже не смог улететь. После осмотра оказалось, что на нем было два клеща, их тут же оперативно сняли. Скворцу провели терапию, сейчас он чувствует себя лучше, через пару дней его можно будет выпустить на волю, — рассказала «КП» -Новосибирск» координатор Центра реабилитации диких животных по НСО Яна Розман.

Она отметила, что как правило, паразиты не нападают на здоровых птиц, это редкость, видимо, он был от чего ослаблен. Сейчас как раз в центре выясняют причину.

Напомним, не так давно в руки волонтерам попал дятел, который пострадал от атаки ворон. Ему сильно досталось, поскольку он лишился большей части оперения и у него оказалась черепно-мозговая травма.

Через пару дней птицу отпустят на волю. Фото: Анастасия Федоровская.

Через пару дней птицу отпустят на волю. Фото: Анастасия Федоровская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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