2019-05-08T09:20:48+03:00
Происшествия

Трамваи встали: в Калининском районе «Мерседес» и «Крайслер» перекрыли путь транспорту

ДТП двух иномарок блокировало движение трамваев по Дуси Ковальчук
Надежда ЯРКОВА
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Авария иномарок блокировала проезд трамваям.Авария иномарок блокировала проезд трамваям.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Внедорожник Mercedes-Benz G-klasse и седан Chrysler не смогли разъехаться на трамвайных путях и устроили аварию.

— На улице Дуси Ковальчук столкнулись внедорожник Mercedes-Benz G-klass и седан Chrysler. От удара «Мерседес» развернуло на дороге. Участники ДТП перекрыли движение трамваев в обе стороны, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, «Гелендваген» без номеров выехал со двора и хотел развернуться через двойную сплошную, не пропустив «Крайслер», который в это время ехал по трамвайным путям.

На данном участке дороги движение по трамвайным путям разрешено разметкой.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на данном участке наблюдается автомобильный затор. Скорость движения машин не превышает 10 км/ч. В целом дорожная обстановка в городе оценивается в средних 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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