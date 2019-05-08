Деревянные Король ночи и Арья: семейная пара из Новосибирска зарабатывает на фанатах «Игры престола»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-08T09:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

К выходу последнего сезона «Игры престола» новосибирцы сделали серию значков с героями популярного телесериала.

— Мы с мужем Сергеем самоучки, начали этим заниматься года 4 назад. Нам интересно творчество, и интересно пробовать себя в разных направлениях и увидев такое направление как значки, мы втянулись и нам понравилось, да и получается неплохо, — рассказала «КП» — Новосибирск» Анастасия Петрунина.

На значках все главные герои сериала. Фото: Анастасия Петрунина.

Она добавила, что кроме значков, они с мужем еще делают броши, кулоны и серьги.

Фото: Анастасия Петрунина.

— Серию этих значков выпустили специально к выходу последнего сезона, сейчас это актуально, особенно среди фанатов. Мы и сами смотрим этот сериал и решили сделать то, что и сами бы хотели носить, да и людям нравится. Мы сделали броши с главными героями и персонажами, есть и Дейенерис, и Джон Сноу. С драконом сейчас делаем, как раз в процессе, — поделилась сибирячка, добавив, что сейчас, поскольку эта тема популярная, люди активно интересуются этими значками.

Все значки выполнены из дерева и расписаны вручную акрилом, стоимость одной броши варьируется от 300 до 500 рублей.

Джон Сноу — один из главных персонажей сериала. Фото: Анастасия Петрунина.

ИСТОЧНИК KP.RU