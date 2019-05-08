Водители тушат пожар огнетушителями: на Большевистской вспыхнула машина

СЕГОДНЯ 06:47 2019-05-08T07:05:34+03:00

Машина загорелась посреди дороги на Большевисткой. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".

На помощь владельцу загоревшегося авто пришли проезжавшие мимо водители

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел утром в среду, 8 мая, на дороге в Октябрьском районе.

— На улице Большевистской возле Бугринского моста загорелся автомобиль. Очевидцы происшествия пытаются помочь владельцу авто, заливая пожар из огнетушителей, — сообщил подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, через некоторое время на место ЧП приехали пожарные расчеты.

Предполагают, что машина могла загореться из-за перегрева.

Пользователи соцсетей также не остались в стороне. Вот что они пишут по поводу произошедшего:

— Лето, жара,- отмечает один.

— Две пожарные машины приехали туда, когда уже поздно было, — добавляет второй.

— Ничего не поздно, спасли «Рено», подкапотное пострадало только и то с виду незначительно, — поправляет третий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707414" frameborder="0"></iframe> На Большевистской загорелся автомобиль..

ИСТОЧНИК KP.RU