2019-05-08T07:05:34+03:00
Происшествия

Водители тушат пожар огнетушителями: на Большевистской вспыхнула машина

На помощь владельцу загоревшегося авто пришли проезжавшие мимо водители
Надежда ЯРКОВА
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Машина загорелась посреди дороги на Большевисткой. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".Машина загорелась посреди дороги на Большевисткой. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".
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Инцидент произошел утром в среду, 8 мая, на дороге в Октябрьском районе.

— На улице Большевистской возле Бугринского моста загорелся автомобиль. Очевидцы происшествия пытаются помочь владельцу авто, заливая пожар из огнетушителей, — сообщил подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, через некоторое время на место ЧП приехали пожарные расчеты.

Предполагают, что машина могла загореться из-за перегрева.

Пользователи соцсетей также не остались в стороне. Вот что они пишут по поводу произошедшего:

— Лето, жара,- отмечает один.

— Две пожарные машины приехали туда, когда уже поздно было, — добавляет второй.

— Ничего не поздно, спасли «Рено», подкапотное пострадало только и то с виду незначительно, — поправляет третий.

На Большевистской загорелся автомобиль..

ИСТОЧНИК KP.RU

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