Водители тушат пожар огнетушителями: на Большевистской вспыхнула машина
Инцидент произошел утром в среду, 8 мая, на дороге в Октябрьском районе.
— На улице Большевистской возле Бугринского моста загорелся автомобиль. Очевидцы происшествия пытаются помочь владельцу авто, заливая пожар из огнетушителей, — сообщил подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
По словам очевидцев, через некоторое время на место ЧП приехали пожарные расчеты.
Предполагают, что машина могла загореться из-за перегрева.
Пользователи соцсетей также не остались в стороне. Вот что они пишут по поводу произошедшего:
— Лето, жара,- отмечает один.
— Две пожарные машины приехали туда, когда уже поздно было, — добавляет второй.
— Ничего не поздно, спасли «Рено», подкапотное пострадало только и то с виду незначительно, — поправляет третий.
На Большевистской загорелся автомобиль..
ИСТОЧНИК KP.RU