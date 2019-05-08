На звонки не отвечает: в Заельцовском районе пропала 14-летняя школьница

СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-08T05:39:23+03:00

Известно, что девочка уходила из дома и раньше

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 14-летней Анжелики Хариной. Девочка 27 апреля около 17.30 ушла из дома по улице Кропоткина, в Заельцовском районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

— Приметы школьницы такие: рост около 145-150 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые со светлыми прядками, стрижка каре на удлинение, глаза карие. Была одета в черный плащ, черную футболку, черные широкие штаны с серебристой полосой по бокам и белые кроссовки, — говорится в ориентировке.

В поисковом отряде добавили, что у школьницы был с собой телефон, но на звонки она не отвечает.

Все, кому что-либо известно о месте нахождения Анжелики или кто видел ее, могут обратиться в полицию по единому номеру 112 или позвонить в поисково-спасательный отряд «Маяк» по тел. 8-951-393-09-11.

На звонки девочка не отвечает. Фото: поисковый отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU