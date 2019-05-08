«В таких кроссовках мой дед на рыбалку ходит»: Элджей рассмешил соцсети новым нарядом
Рэпер Элджей любит подразнить своих поклонников необычными нарядами и экспериментами с внешностью, но, похоже, в этот раз певец перегнул палку. Фанаты рэп-певца не оценили сочетание штанов с черепами, свитшота с фото группы «Слипнот» и сумки «Луи Виттон» с кроссовками Элджея. Образ на снимке, что он выложил на своей странице в «Инстаграме» вызвал ярые споры среди комментаторов.
Часть поклонников поддержала певца и считает каждый его «лук» безупречным, но большинство все же упрекнули певца в том, что у него нет стиля. Вот что пишут об этом в соцсетях:
— Мама отравила за покупками, — шутит один.
— В таких кроссовках мой дед на рыбалку ходит,- добавляет второй.
— Когда скупился на секонде, — поддерживает третий.
— У него вкуса нет, — замечает четвертый.
Кроссовки певца фанаты считают классными. Фото: instagram.com/sayonaraboy.
ИСТОЧНИК KP.RU