«В таких кроссовках мой дед на рыбалку ходит»: Элджей рассмешил соцсети новым нарядом

СЕГОДНЯ 04:40 2019-05-08T04:40:56+03:00

Брюки с черепами и обувь скандального рэпера вызвали споры среди его поклонников

Изменить размер текста: A A

Рэпер Элджей любит подразнить своих поклонников необычными нарядами и экспериментами с внешностью, но, похоже, в этот раз певец перегнул палку. Фанаты рэп-певца не оценили сочетание штанов с черепами, свитшота с фото группы «Слипнот» и сумки «Луи Виттон» с кроссовками Элджея. Образ на снимке, что он выложил на своей странице в «Инстаграме» вызвал ярые споры среди комментаторов.

Часть поклонников поддержала певца и считает каждый его «лук» безупречным, но большинство все же упрекнули певца в том, что у него нет стиля. Вот что пишут об этом в соцсетях:

— Мама отравила за покупками, — шутит один.

— В таких кроссовках мой дед на рыбалку ходит,- добавляет второй.

— Когда скупился на секонде, — поддерживает третий.

— У него вкуса нет, — замечает четвертый.

Кроссовки певца фанаты считают классными. Фото: instagram.com/sayonaraboy.

ИСТОЧНИК KP.RU