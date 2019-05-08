Погода на день в Новосибирске: 8 мая будет 27 градусов жары

СЕГОДНЯ 03:29 2019-05-08T03:34:37+03:00

Сегодня в городе будет жарко. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сегодня в городе будет очень жарко, до плюс 27 градусов в городе и до плюс 29 градусов — по области.

— В среду, 8 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет плюс 25-27 градусов, к ночи опустится до плюс 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По Новосибирской области также будет переменная облачность, без осадков. Дневная температура в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 7-12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 27 градусов днем и до плюс 10 градусов ночью. Уже с завтрашнего дня и до конца недели в город придет небольшое похолодание до плюс 16 градусов днем, возможны и осадки — небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU