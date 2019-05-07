2019-05-07T15:03:25+03:00
Общество

Бабушка на палочке: пенсионерка победила в конкурсе танцев на шесте

Она была одна в своей возрастной категории
Екатерина КОМЯКОВА
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Светлана Мирошкина показала номер с отсылкой к своей профессии. Фото: кадр из видео.Светлана Мирошкина показала номер с отсылкой к своей профессии. Фото: кадр из видео.
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Светлана Мирошкина известна на всю страну, жительница Новосибирска удивляет своим не по возрасту резвым увлечением — танцами на пилоне. За пять лет занятий Светлана добилась хорошей формы и скинула 25 килограммов. Сейчас стало известно о новой победе сибирячки — она приняла участие в настоящем чемпионате — «Catwalk», пусть он и местный — новосибирский, для пенсионерки это большое достижение.

В номере Светлана вместе со своим хореографом обыграли работу женщины: когда она не показывает трюки на пилоне — моет полы в торговом центре.

— На подготовку номера ушло три недели. Светлана показала на чемпионате средний уровень сложности, — рассказывает о подготовке конкурсантки тренер.

Выступала Светлана в возрастной категории 65+, перед которой стоит категория до 35 лет. В своем диапазоне пенсионерка оказалась одна, соревноваться ей было просто не с кем. В результате и грамота, и медаль за первое место достались Светлане Мирошкиной.

65-летняя танцовщица победила на соревнованях по Pole dance.

ИСТОЧНИК KP.RU

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