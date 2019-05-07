Бабушка на палочке: пенсионерка победила в конкурсе танцев на шесте

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-07T15:03:25+03:00

Светлана Мирошкина показала номер с отсылкой к своей профессии. Фото: кадр из видео.

Она была одна в своей возрастной категории

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Светлана Мирошкина известна на всю страну, жительница Новосибирска удивляет своим не по возрасту резвым увлечением — танцами на пилоне. За пять лет занятий Светлана добилась хорошей формы и скинула 25 килограммов. Сейчас стало известно о новой победе сибирячки — она приняла участие в настоящем чемпионате — «Catwalk», пусть он и местный — новосибирский, для пенсионерки это большое достижение.

В номере Светлана вместе со своим хореографом обыграли работу женщины: когда она не показывает трюки на пилоне — моет полы в торговом центре.

— На подготовку номера ушло три недели. Светлана показала на чемпионате средний уровень сложности, — рассказывает о подготовке конкурсантки тренер.

Выступала Светлана в возрастной категории 65+, перед которой стоит категория до 35 лет. В своем диапазоне пенсионерка оказалась одна, соревноваться ей было просто не с кем. В результате и грамота, и медаль за первое место достались Светлане Мирошкиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707268" frameborder="0"></iframe> 65-летняя танцовщица победила на соревнованях по Pole dance.

ИСТОЧНИК KP.RU