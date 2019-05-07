К 2024 году все новосибирские школьники будут учиться в одну смену

СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-07T14:32:47+03:00

В ближайшие три года в Новосибирской области построят и отремонтируют 17 школ вместимостью 14 тысяч человек

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За пять лет возведут и преобразят 48 учебных заведений. Это позволит ликвидировать вторую смену. Об этом сегодня заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании. Глава региона проверил ход строительство школ в быстрорастущих микрорайонах: «Матрешкин двор» и «Чистая слобода». Оба объекта будут сданы в этом году. Вместимость школ составит 1100 тысяч человек каждая.

Губернатор Новосибирской области особо подчеркнул, что таких темпов строительства объектов социальной сферы не было последние 30 лет.

— Для сравнения: с 2015 по 2018 год мы построили и отремонтировали 11 школ общей вместимостью почти 6 тысяч человек, в ближайшие три года в планах построить и отремонтировать 17 школ вместимостью 14 тысяч человек, — отметил глава региона.

В рамках другого важного нацпроекта — «Демография» — за три года планируется построить 44 детских сада. При этом возможность строительства школ и детских садов предусмотрена не только национальными проектами, но и федеральной программой «Жилище», региональными программами.

— На первый план выходит не только высокое качество проводимых работ, но и жесткое соблюдение их графика, которое находится на контроле региональных властей, — подчеркнул Андрей Травников.

ИСТОЧНИК KP.RU