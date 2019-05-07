В ДТП пострадал годовалый ребенок: в Новосибирске столкнулись иномарка и ГАЗель

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-07T14:31:47+03:00

В Новосибирске столкнулись иномарка и ГАЗель. ФОТО: ГИБДД.

Авария произошла в Первомайском районе, пострадали четыре человека

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7 мая в 16.10 произошло ДТП рядом с домом Нахимова, 2. Столкнулись ГАЗель и Subaru Forester. Иномарку отбросило так, что ее унесло с дороги.

- В Subaru Forester пострадали четыре человека, в том числе – водитель и 11-месячный ребенок, - сообщил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Владислав Савченков, инспектор группы пропаганды ГИБДД города Новосибирска.

Травмы пока не известны, с пострадавшими работают врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU