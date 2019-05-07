2019-05-07T14:17:52+03:00
Происшествия

По Новосибирску прокатилась массовая волна минирований: полицейские ищут взрывчатку в торговых центрах

Все сообщения о заложенной взрывчатке пришли по электронной почте
Виктория МИНАЕВА
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Людей выводят из торговых центров. Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nskЛюдей выводят из торговых центров. Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nsk
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По Новосибирску прокатилась очередная волна минирований. Наши читатели сообщают об эвакуации из торговых центров. Например, людей выводили из ТЦ «Малинка», «Кристалл», «Панорама». Эту информацию «КП»-Новосибирск» подтвердили в антитеррористической комиссии региона.

— Пришли сообщения о минировании ряда бизнес и торговых центров, а также спортивного объекта, — сообщили там.

Все сообщения о минировании были получены через электронную почту.

— Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — в АТК добавили, что ситуация находится на контроле у губернатора Андрея Травникова. — Призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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