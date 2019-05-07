По Новосибирску прокатилась массовая волна минирований: полицейские ищут взрывчатку в торговых центрах
По Новосибирску прокатилась очередная волна минирований. Наши читатели сообщают об эвакуации из торговых центров. Например, людей выводили из ТЦ «Малинка», «Кристалл», «Панорама». Эту информацию «КП»-Новосибирск» подтвердили в антитеррористической комиссии региона.
— Пришли сообщения о минировании ряда бизнес и торговых центров, а также спортивного объекта, — сообщили там.
Все сообщения о минировании были получены через электронную почту.
— Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — в АТК добавили, что ситуация находится на контроле у губернатора Андрея Травникова. — Призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU