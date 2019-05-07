2019-05-07T12:45:43+03:00
Происшествия

Задержан похититель виски

Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» задержали в Новосибирске мужчину, пытавшегося украсть из магазина сразу шесть бутылок виски
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Администрация магазина оценила ущерб за неоплаченный товар в 6000 рублей.Администрация магазина оценила ущерб за неоплаченный товар в 6000 рублей.
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Боец группы быстрого реагирования АБ «Гвардия» Александр Кондратьев рассказал, что 6 мая находился на дежурстве вместе со своим напарником Александром Чернышовым.

В 16.54 из дежурной части был получен сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в магазине «Мегас» на пл. К. Маркса. Прибыв на место, бойцы ГБР выяснили, что под подозрение работников торгового зала попал мужчина, который положил в пакет шесть бутылок виски Red Label емкостью 0,7 литра каждая и направился к выходу из магазина, якобы в сторону банкомата.

«Гвардейцы» его задержали. Подозреваемый признался, что оплачивать спиртное не собирался. Задержанный выразил сожаление о том, что взял не три бутылки, как планировал изначально, а шесть. При этом он произнес сакраментальную фразу: «Жадность фраера сгубила». Бойцам ГБР мужчина пояснил, что три бутылки виски хотел оставить себе, а еще три - подарить родственникам.

Администрация магазина оценила ущерб за неоплаченный товар в 6000 рублей.

Бойцы ГБР передали воришку сотрудникам полиции. Стало известно, что 30-летний мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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