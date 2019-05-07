2019-05-07T11:23:56+03:00
Общество

Погода на 9 мая в Новосибирске: тепло сменится грозами

Увы, но погода на 9 мая в Новосибирске не порадует: ожидаются дожди
Надежда ЯРКОВА
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В День Победы будет тепло, но возможны дожди и грозы.В День Победы будет тепло, но возможны дожди и грозы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Если вы собирались в День Победы погулять по городу, то мы вас немного разочаруем: погода на 9 мая в Новосибирске будет дождливой.

— 8 мая, будет еще жарко: днем до 24-29 градусов, осадки маловероятны. С 9 мая ждем приближение холодного атмосферного фронта, но при этом в эти дни еще сохранится высокая степень пожароопасности в лесах. Днем 9 мая предполагаем, что возможны кратковременные дожди с грозами и небольшое понижение температуры: от 16 до 21 градусов тепла днем и по юго-западу до плюс 28 градусов, — рассказал «КП» — Новосибирск» пресс- секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренат Ягудин.

По словам синоптика, 8 и 9 будет еще жарко, а вот 10 мая ожидается понижение температуры.

— Ночью температура может упасть до отрицательных отметок: от минус 2 до плюс 3 градусов, а днем температура будет не выше плюс 12-17 градусов, по юго-западу — до 24 градусов выше нуля. И ждем, что осадки прекратятся, — добавил Ягудин.

По данным прогнозу «Гидрометцентра России», в выходные дни в Новосибирске сохранится относительно теплая погода. Так в субботу, 11 мая днем ожидается до 19 градусов тепла и без осадков. В воскресенье, 12 мая, в городе будет чуть прохладнее — до плюс 17 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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