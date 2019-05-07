«Мертвых душ» не было: директор сузунского дома творчества доказал свою невиновность

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-07T10:57:39+03:00

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Бывшего начальника управления образования администрации Сузунского района Сергея Архипова судили за растрату миллиона рублей еще в 2016 году. Прокуратура настаивала, что преступление мужчина совершил еще в 2013-2014 годах, и вроде суд счел доводы правоохранителей весомыми... Но в итоге обвинение не устояло.

13 июля Сергей Архипов был оправдан. Согласно данным Сузунского районного суда все обвинения были сняты не только с экс-чиновника, но и с бывших работников Дома творчества: Ольги Кевралетиной, Светланы Птицыной и Юлии Калюжиной.

ИСТОЧНИК KP.RU