2019-05-07T10:57:39+03:00
Общество

«Мертвых душ» не было: директор сузунского дома творчества доказал свою невиновность

Мужчине отменили приговор
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывшего начальника управления образования администрации Сузунского района Сергея Архипова судили за растрату миллиона рублей еще в 2016 году. Прокуратура настаивала, что преступление мужчина совершил еще в 2013-2014 годах, и вроде суд счел доводы правоохранителей весомыми... Но в итоге обвинение не устояло.

13 июля Сергей Архипов был оправдан. Согласно данным Сузунского районного суда все обвинения были сняты не только с экс-чиновника, но и с бывших работников Дома творчества: Ольги Кевралетиной, Светланы Птицыной и Юлии Калюжиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на 9 мая в Новосибирске: тепло сменится грозами
Грузчик из Новосибирской области снялся в сериале со Светланой Ходченковой
Ленина за Сталина: светская львица одобрила памятник вождю в Новосибирске
Двери вышибло: жители ОбъГЭСа из-за взрыва остались без света
«У детей есть площадка, а у животных нет»: владельцы собак выступили против молодой мамы
Играть и грызть: японцы подарили белым медведям из новосибирского зоопарка трубу с пожеланиями
Упал в море: новосибирский парапланерист погиб в Турции
«Гвардейцы» не пропустили огонь
«Галамарт» открывается в новосибирском ТРК «Ройял Парк»
Разобрали пол подъезда: спасатели вытащили из-под бетонных плит перепуганную кошку
«Хитро придумано»: на прилавках появились курицы, набитые льдом для веса
Присмотритесь! Полиция ищет трех подозреваемых в убийстве парней
Погода на день в Новосибирске: 7 мая будет жарко
От изоленты до ремонта: треснувший столб на Затулинке все-таки починили
Шанс для бельчонка: волонтеры выхаживают малыша с парализованной лапкой
Транспорт на Радоницу 2019: в Новосибирске по кладбищам пустят «Газели»
Лучший почтальон живет в Дзержинском районе
«Гвардейцу» нужна помощь!
В десяточку! Новосибирские парапланеристы показали высший класс в небе Алтая