«Мертвых душ» не было: директор сузунского дома творчества доказал свою невиновность
Мужчине отменили приговор
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Бывшего начальника управления образования администрации Сузунского района Сергея Архипова судили за растрату миллиона рублей еще в 2016 году. Прокуратура настаивала, что преступление мужчина совершил еще в 2013-2014 годах, и вроде суд счел доводы правоохранителей весомыми... Но в итоге обвинение не устояло.
13 июля Сергей Архипов был оправдан. Согласно данным Сузунского районного суда все обвинения были сняты не только с экс-чиновника, но и с бывших работников Дома творчества: Ольги Кевралетиной, Светланы Птицыной и Юлии Калюжиной.
ИСТОЧНИК KP.RU