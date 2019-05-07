Грузчик из Новосибирской области снялся в сериале со Светланой Ходченковой

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-07T10:42:54+03:00

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С 23 мая на телеканале ТНТ начнется сериал «Секта», главную роль в котором сыграла Светлана Ходченкова. В центре сюжета — бывшая модель и звезда рекламных роликов, которая угодила в тоталитарную секту «Первозданные». Специалисты по выводу людей из культов получают заказ на освобождение Ники, но это оказалось непросто.

Одну из ролей в сериале сыграл и наш земляк — новосибирский актер Игорь Шаройко.

— Проект привлек меня нетипичной ролью. Изначально я должен был играть совсем другого персонажа — опустившегося человека. Когда меня утвердили, то попросили отрастить бороду и волосы, чтобы быть с естественной запущенной растительностью. А перед началом съемок вызвали на примерку костюма, надели рубашечку, пиджак и брюки со стрелочками. В ответ на мои ошалелые глаза мне сообщили, что меня решили сделать юристом — Ильей Козиным. Мой персонаж попадает в организацию, руководимую неким Берком, влюбляется в девушку и оказывается в двойном тумане: тумане любви и тумане секты. И поскольку он влюблен, то осознав, чем это может кончиться, старается вытащить Ольгу. Он оказывается таким осмелившимся на подвиг влюбленным, который в итоге полностью беспомощен, — рассказал о своей роли Игорь Шаройко.

Игорь вырос в городе Обь, учился в Новосибирске. Первые годы жизни протекали в Купино, где жила бабушка. В семь лет его отправили на спортивные бальные танцы.

— В школе я был забитым, пока не попал в театральную школу. Мы с моим товарищем какие-то смешные этюды показывали, а после урока преподавательница подозвала меня и настоятельно рекомендовала прийти в театральную школу. Так я и попал в мир театра. В вузе увлекался хореографией. Ставил номера, работал в клубах аниматором, делал с однокурсником пантомимы, крутился, как мог. Мечтал в один день собраться и улететь в столицу. Это желание особенно усиливается, когда ты живешь в километре от аэропорта «Толмачево». И в 2014 году мы с однокурсником улетели в Москву. Здесь меня помотало изрядно. Два года я прожил у него в съемной квартире. Первое время работал везде. Ремонты делал, охранником, грузчиком, аниматором. Параллельно искал проекты для съемок, ходил на пробы. Со временем стал сниматься понемногу в сериалах. Сейчас как актер работаю только в Гоголь Центре. А так ставлю как хореограф в столичных театрах. Недавно в Красноярском ТЮЗе выпустил премьеру, — поделился новосибирец.

Актер добавил, что Новосибирск для него остается городом юности, в котором он потерял голову от первой любви.

— Когда я прилетаю в Новосибирск, то в основном гуляю с мамой и вожу ее в оперный или в «Победу». Все-таки центр для меня — самое сильное место города. К сожалению, имею не так много свободного времени для перелетов на родину, поэтому бываю пару раз в год максимум, — признается Игорь.

В сериале Игорь играет юриста, который влюблен в девушку из секты. Фото: канала ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU