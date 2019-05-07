2019-05-07T09:18:46+03:00
Общество

«У детей есть площадка, а у животных нет»: владельцы собак выступили против молодой мамы

Жительница Новосибирска возмущена, что в сквере невозможно гулять с детьми из-за животных
Надежда ЯРКОВА
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По словам сибирячки, в сквере много собак. Стоп-кадр с видео.По словам сибирячки, в сквере много собак. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Возмущенный пост, обращенный к хозяевам собак, сибирячка опубликовала в соцсетях.

— Вот так выглядят наши с ребенком прогулки в сквере имени Гагарина в Ленинском районе. Вместе с нами гуляют стаи собак и их хозяева, — поделилась подписчица в группе новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — У меня просто нет слов от возмущения. Я уже молчу про то, что вся аллея загажена.

Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря: тех, кто защищает владельцев собак, и тех, кто также недоволен их местом выгула, считая. В своих комментариях они не скупятся на эмоции:

— У детей есть детская площадка, а у собак нет, — заступается за «собачников» один.

— Зачем заводить собаку, если нет условий для выгула и желания за ней убирать, — недоумевает второй.

— С собаками можно гулять в других местах, а не в парках и в сквере,- поддерживает третий.

— Я там даже бегать пытался одно время, потому что живу рядом. Дважды покусали безобидные собачки, которые «не кусаются», — добавляет четвертый,

— А я убираю за своей. Есть маленькие спецпакетики, очень удобно, — замечает пятый.

— Если хотите, они могут выгуливать собак у вас в подъезде, зато сквер будет чистый, — предлагает шестой.

Стаи собак в сквере Гагарина в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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