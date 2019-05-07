«У детей есть площадка, а у животных нет»: владельцы собак выступили против молодой мамы
Возмущенный пост, обращенный к хозяевам собак, сибирячка опубликовала в соцсетях.
— Вот так выглядят наши с ребенком прогулки в сквере имени Гагарина в Ленинском районе. Вместе с нами гуляют стаи собак и их хозяева, — поделилась подписчица в группе новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — У меня просто нет слов от возмущения. Я уже молчу про то, что вся аллея загажена.
Комментаторы в соцсетях разделились на два лагеря: тех, кто защищает владельцев собак, и тех, кто также недоволен их местом выгула, считая. В своих комментариях они не скупятся на эмоции:
— У детей есть детская площадка, а у собак нет, — заступается за «собачников» один.
— Зачем заводить собаку, если нет условий для выгула и желания за ней убирать, — недоумевает второй.
— С собаками можно гулять в других местах, а не в парках и в сквере,- поддерживает третий.
— Я там даже бегать пытался одно время, потому что живу рядом. Дважды покусали безобидные собачки, которые «не кусаются», — добавляет четвертый,
— А я убираю за своей. Есть маленькие спецпакетики, очень удобно, — замечает пятый.
— Если хотите, они могут выгуливать собак у вас в подъезде, зато сквер будет чистый, — предлагает шестой.
Стаи собак в сквере Гагарина в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU