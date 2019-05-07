Играть и грызть: японцы подарили белым медведям из новосибирского зоопарка трубу с пожеланиями

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-07T08:13:45+03:00

Еще туристам очень понравились манулы и речные выдры

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Новосибирский зоопарк на днях принял гостей из города-побратима Саппоро: туристы приехали не с пустыми руками, а с необычным подарком для медведей.

— В составе японской делегации было 12 человек. Оказалось, что все они интересуются животным миром, особенно белыми медведями, манулами и речными выдрами. Им провели экскурсию, показали зверей и рассказали о программах сохранения редких видов, — говорят в новосибирском зоопарке.

Гости из Японии приготовили особенный презент для белых медведей - трубу, на которой они написали свои пожелания.

— Это очень трогательный жест. Медведи, безусловно, обрадуются и по достоинству оценят новую игрушку, — отметили в зоопарке.

К слову, белые медведи в новосибирском зоопарке действительно любят играть с пластиковыми игрушками. Так не только маленькие медвежата, но и взрослый Кай был не раз замечен за игрой с канистрой.

Гости прибыли в новосибирский зоопарк из Саппоро. Фото: vk.com/novosibirsk_zoo.

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ИСТОЧНИК KP.RU