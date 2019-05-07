2019-05-07T07:19:09+03:00
Происшествия

Упал в море: новосибирский парапланерист погиб в Турции

Новосибирский экстремал умер по дороге в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Андрей Куринин погиб в Турции. Фото: http://www.vvv.ru.Андрей Куринин погиб в Турции. Фото: http://www.vvv.ru.
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Несчастный случай произошел в курортном поселке на побережье Турции. Там погиб парапланерист, профессиональный спортсмен-парашютист из Новосибирска Андрей Куринин.

— Трагедия случилась в курортном поселке Олюдениз, недалеко от города Фетхие. Параплан Андрея упал в море. Спасатели вытащили его из воды, однако, по дороге в больницу он умер, — информацию об этом подтвердил «КП» его знакомый.

По словам друзей погибшего, Андрей несколько дней тренировался, пытаясь разучить сложный трюк. Возможно, в момент ЧП уже был уставшим и ослабленным. Известно, что спортсмен упал в воду на высокой скорости. А скончался в машине скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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