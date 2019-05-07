Упал в море: новосибирский парапланерист погиб в Турции
Несчастный случай произошел в курортном поселке на побережье Турции. Там погиб парапланерист, профессиональный спортсмен-парашютист из Новосибирска Андрей Куринин.
— Трагедия случилась в курортном поселке Олюдениз, недалеко от города Фетхие. Параплан Андрея упал в море. Спасатели вытащили его из воды, однако, по дороге в больницу он умер, — информацию об этом подтвердил «КП» его знакомый.
По словам друзей погибшего, Андрей несколько дней тренировался, пытаясь разучить сложный трюк. Возможно, в момент ЧП уже был уставшим и ослабленным. Известно, что спортсмен упал в воду на высокой скорости. А скончался в машине скорой.
ИСТОЧНИК KP.RU