Упал в море: новосибирский парапланерист погиб в Турции

СЕГОДНЯ 07:09 2019-05-07T07:19:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел в курортном поселке на побережье Турции. Там погиб парапланерист, профессиональный спортсмен-парашютист из Новосибирска Андрей Куринин.

— Трагедия случилась в курортном поселке Олюдениз, недалеко от города Фетхие. Параплан Андрея упал в море. Спасатели вытащили его из воды, однако, по дороге в больницу он умер, — информацию об этом подтвердил «КП» его знакомый.

По словам друзей погибшего, Андрей несколько дней тренировался, пытаясь разучить сложный трюк. Возможно, в момент ЧП уже был уставшим и ослабленным. Известно, что спортсмен упал в воду на высокой скорости. А скончался в машине скорой.

ИСТОЧНИК KP.RU