2019-05-07T06:56:29+03:00
Происшествия

«Гвардейцы» не пропустили огонь

Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» потушили природный пожар и не допустили распространение огня на охраняемый объект
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Пожар потушен.Пожар потушен.
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5 мая в р. п. Мошково Новосибирской области на улице Западной возник пожар. На большой площади горела прошлогодняя сухая растительность. Пущенный кем-то пал травы из-за ветра начал двигаться в сторону маслозавода «Елея», который находится под защитой АБ «Гвардия».

Заметив стремительно приближающийся огненный фронт, сотрудники охраны позвонили по телефону 112 и вызвали пожарных. Сами в это время взяли ведра, лопаты, багры и начали тушить горящую траву и проливать водой ветки тополей, сваленные за территорией охраняемого объекта. Через некоторое время приехала автоцистерна пожарно-спасательной части, и совместными усилиями охранников и огнеборцев пожар был ликвидирован.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области уточнили, что природный пожар в р. п. Мошково был локализован на общей площади 990 квадратных метров.

Начальник службы охраны Агентства безопасности «Гвардия» Валерий Гресь рассказал, что после этого вечером и ночью охранники маслозавода продолжали контролировать пожарную обстановку вокруг объекта. Им пришлось еще не раз проливать водой периодически возникающие очаги.

Благодаря грамотным и оперативным действиям охраны огонь на территорию завода допущен не был, материальный ущерб не причинен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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