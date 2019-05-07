Разобрали пол подъезда: спасатели вытащили из-под бетонных плит перепуганную кошку
Вчера вечером спасатели вытащили из-под бетонной плиты подъезда испуганную кошку, после чего передали ее хозяйке.
— Сообщение с просьбой вызволить животное из-под плиты поступило на телефон оперативного дежурного в 19:48 вечера в понедельник, 6 мая. На место, в Калининский район на улицу Объединения выехал оперативный экипаж спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Со слов хозяйки кошки, она выпала из окна 5 этажа, а после залезла в щель в бетонном полу подъезда и обратно не вылезла.
Чтобы достать животное из-под бетонных плит спасателям пришлось при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разобрать подъездные плиты и достать напуганное животное.
— Чтобы достать кошку спасателю пришлось самому пролезть внутрь плит и вынести ее на руках. Только после этого она была передана хозяйке — девушке 1998 года рождения, — добавили в ведомстве.
Спасение кошки из-под бетонных плит в подъезде..
ИСТОЧНИК KP.RU