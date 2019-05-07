2019-05-07T06:16:43+03:00
Общество

Разобрали пол подъезда: спасатели вытащили из-под бетонных плит перепуганную кошку

Кошка упала из окна пятого этажа и залезла в щель в бетонном полу
Надежда ЯРКОВА
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Кошка выпала с окна 5 этажа. Стоп-кадр с видео: МАСС.Кошка выпала с окна 5 этажа. Стоп-кадр с видео: МАСС.
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Вчера вечером спасатели вытащили из-под бетонной плиты подъезда испуганную кошку, после чего передали ее хозяйке.

— Сообщение с просьбой вызволить животное из-под плиты поступило на телефон оперативного дежурного в 19:48 вечера в понедельник, 6 мая. На место, в Калининский район на улицу Объединения выехал оперативный экипаж спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Со слов хозяйки кошки, она выпала из окна 5 этажа, а после залезла в щель в бетонном полу подъезда и обратно не вылезла.

Чтобы достать животное из-под бетонных плит спасателям пришлось при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента разобрать подъездные плиты и достать напуганное животное.

— Чтобы достать кошку спасателю пришлось самому пролезть внутрь плит и вынести ее на руках. Только после этого она была передана хозяйке — девушке 1998 года рождения, — добавили в ведомстве.

Спасение кошки из-под бетонных плит в подъезде..

ИСТОЧНИК KP.RU

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