«Хитро придумано»: на прилавках появились курицы, набитые льдом для веса
Жительница Новосибирска возмутилась, когда развернула дома купленную тушку курицы — в ней для веса лежал огромный кусок льда.
— Очень хитро придумано — налить внутрь курицы воды, перед тем как ее запаковать. И вес сразу больше и соответственно стоимость дороже. Я за свою жизнь столько куриц разделала, первый раз такое вижу, что бы внутри глыба льда была, — поделилась своим возмущением подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Пользователи соцсетей даже не удивились увиденному на фото, отметив, что встречаются с подобным постоянно. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Старый и постоянный трюк, — отмечает первый.
— Это была кура-водолаз, — шутит второй.
— Покупайте охлажденную, — советует третий.
ИСТОЧНИК KP.RU