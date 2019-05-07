«Хитро придумано»: на прилавках появились курицы, набитые льдом для веса

СЕГОДНЯ 05:05 2019-05-07T05:05:30+03:00

Сибирячка купила в магазине увесистую курицу, в которой оказался кусок льда

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Жительница Новосибирска возмутилась, когда развернула дома купленную тушку курицы — в ней для веса лежал огромный кусок льда.

— Очень хитро придумано — налить внутрь курицы воды, перед тем как ее запаковать. И вес сразу больше и соответственно стоимость дороже. Я за свою жизнь столько куриц разделала, первый раз такое вижу, что бы внутри глыба льда была, — поделилась своим возмущением подписчица в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Пользователи соцсетей даже не удивились увиденному на фото, отметив, что встречаются с подобным постоянно. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Старый и постоянный трюк, — отмечает первый.

— Это была кура-водолаз, — шутит второй.

— Покупайте охлажденную, — советует третий.

ИСТОЧНИК KP.RU