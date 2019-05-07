Погода на день в Новосибирске: 7 мая будет жарко
Сегодня в городе будет до плюс 25 градусов днем, утром возможны туманы, осадков не будет.
— Во вторник, 7 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем будет плюс 23-25 градусов, к ночи опустится до плюс 7-9 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный со скоростью 2-7 метров в секунду.
По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туманы. Дневная температура составит плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 4-9 градусов.
На «Яндексе» новосибирцам обещают жаркий, солнечный день с температурой до плюс 25 градусов днем и до плюс 11 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, лишь к концу недели ожидается небольшое послабление жары, будет до плюс 16 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU