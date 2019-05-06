Шанс для бельчонка: волонтеры выхаживают малыша с парализованной лапкой

СЕГОДНЯ 16:14 2019-05-06T16:14:00+03:00

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В центр реабилитации диких животных попал новый питомец. На этот раз — это не птица, а бельчонок. Малыш, скорее всего, выпал из гнезда, в результате получил травмы.

— Сильно ушибленный малыш с отеком головного мозга, осложнением на глазки и иннервацией конечностей. К счастью, не всех — парализована на данный момент одна лапка. Несмотря на сильную боль, ребенок с удовольствием кушает и хорошо ходит в туалет, — сообщают зоозащитники.

Ветврачи уже осмотрели бельчонка и выписали противоотечные и обезболивающие препараты. Детеныш не всегда безучастно лежит в коробке, как на фото. Иногда он все-таки проявляет интерес к людям. Но волонтеры все-таки не торопятся давать положительный прогноз:

— Судьба его должна будет решиться в ближайшее время — будет видно, помогает ли лечение или шансы идут на спад.

ИСТОЧНИК KP.RU