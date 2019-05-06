Транспорт на Радоницу 2019: в Новосибирске по кладбищам пустят «Газели»

СЕГОДНЯ 14:22 2019-05-06T14:22:12+03:00

Как будет ходить транспорт на Радоницу 2019, читайте в нашем материале

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В Новосибирске на Радоницу пустят дополнительный транспорт. Так, 7 мая с 7.30 до 16.00 пассажирские «Газели» будут курсировать по территории трех кладбищ - Гусинобродского, Заельцовского и Клещихинского. До самих кладбищ также поможет доехать дополнительный транспорт. Так, пять автобусов пустят от площади Калинина до Заельцовского кладбища, по пять маршруток - от жилмассива Родники, а также от станции метро «Октябрьская» до Гусинобродского кладбища.

В связи с Радоницей также стоит быть внимательными водителям. 7 мая с 8.00 до 17.00 движение будет временно запрещено:

- по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из дачного товарищества «Удача»;

- по проезду от дома № 5 до дома № 10/1 по ул. Хилокской.

Кроме этого, 7 мая будут прекращено движение по Дачному шоссе от первого Мочищенского шоссе до выезда из дачного товарищества «Удача» и по улице Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1. Также в Радоницу будет запрещен въезд на территорию кладбищ на личных автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU