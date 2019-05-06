2019-05-06T12:44:34+03:00
Общество

Лучший почтальон живет в Дзержинском районе

В Новосибирском филиале «Почты России» выбрали лучших в профессии
Ева ЛЮТОВА
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Соревнования водителей почты. Фото: ФГУП «Почта России»Соревнования водителей почты. Фото: ФГУП «Почта России»
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В Новосибирск съехались 12 почтальонов и 15 водителей «Почты России», чтобы побороться за звание лучших. Первыми испытания прошли почтальоны. Им предстояло показать, как хорошо они знают инструкции и действуют в нестандартных ситуациях. Победительницей стала Ольга Турчанова, представлявшая Новосибирский почтамт. Кстати, в профессии она не так давно - всего пять лет, трудится в Дзержинском районе города.

- На моем доставочном участке несколько тысяч адресов - 115 подъездов в многоэтажках и четыре улицы с жилыми домами. Отвечая на вопросы теоретического задания и выполняя практическое, я просто вспоминала о том, как проходит мой обычный рабочий день, поэтому было не сложно. А вот сейчас чувствую сильное волнение, - призналась уже после конкурса Ольга.

В тройку лидеров также вошли Оксана Белякова с Татарского почтамта и Галина Стокоз с Мошковского почтамта.

Водителей «Почты России» испытывали в несколько этапов: надо было и припарковаться задним ходом, и заменить колесо, и показать «змейку» на дистанции. Быстрее и качественнее всех оказался Николай Бакаевский с Тогучинского почтамта. Он уже не новичок, его стаж работы на почте - 14 лет.

- Первому о своей победе в конкурсе я расскажу отцу - он всю жизнь проработал преподавателем в автошколе, ему будет приятно услышать о моих успехах. Как-то специально я к конкурсу не готовился - перечитал ПДД и все. Коллеги, отправляя меня на конкурс, напутствовали, желали, чтобы я вошел в тройку призеров, но первое место стало для меня неожиданностью, - рассказал победитель конкурса профессионального мастерства водитель Тогучинского почтамта Николай Бакаевский.

Второе место занял Андрей Павлов, водитель автобазы Новосибирского почтамта, а третье досталось Валерию Голынскому из Карасука. Теперь финалисты поборются с соперниками в Красноярске, а лучшие могут попасть на Всероссийский этап конкурса в Москве.

Победители (слева направо): Андрей Павлов, Галина Стокоз, Николай Бакаевский, Ольга Турчанова, Валерий Голынский и Оксана Белякова.

Победители (слева направо): Андрей Павлов, Галина Стокоз, Николай Бакаевский, Ольга Турчанова, Валерий Голынский и Оксана Белякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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