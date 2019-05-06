2019-05-06T12:11:56+03:00
Здоровье

«Гвардейцу» нужна помощь!

Требуется постоянное переливание крови. Просим откликнуться и помочь нашему коллеге!
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..Фото: Влад КОМЯКОВ
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Главный инженер Агентства безопасности «Гвардия» Роман Томилов в тяжелом состоянии находится в реанимации городской инфекционной больницы № 1 на ул. Семьи Шамшиных. Ему требуется постоянное переливание крови.

Помочь нашему сотруднику можно, сдав кровь на плазму, в Новосибирском центре крови по адресу: Новосибирск, ул. Серафимовича, 2/1. Центр работает с 8.30 до 14.30 ежедневно. Телефон для справок (383) 353-79-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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