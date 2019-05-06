В десяточку! Новосибирские парапланеристы показали высший класс в небе Алтая

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-06T11:48:55+03:00

Чемпионат Сибирского федерального округа по парапланерному спорту прошел с 1 по 5 мая в Солоновке Алтайского края

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В горах Алтая прошли соревнования по полетам на точность по новым правилам FAI (FAI — всемирной авиационной федерации). Новосибирская команда оказалась самой меткой, приземляясь более точно в центр расстеленной на земле мишени.

— Сейчас эта дисциплина является самым динамично развивающимся и самым зрелищным видом полетов на параплане в мире, однако в России о ней знают мало. Для передачи опыта и для помощи в организации судейства на Алтай приехали казахские судьи, где эта дисциплина известна и развивается — Оксана Савицкая и Наталья Нурланова, — рассказал «КП» — Новосибирск» известный экстремал Александр Орлов.

Соревнования прошли в горах Алтая. Фото: предоставлено Александром Орловым.

Соревнования были на точность приземления. Это одна из самых простых дисциплин, в России они проводятся с 90-х годов, в быту их называют «попрыгушками». Эта дисциплина сегодня является самым динамично развивающимся видом полетов на параплане и единственным, который имеет шанс быть включен в программу Олимпийских игр.

— Кроме того, в отличие от маршрутных полетов, где зрители могут видеть пилотов два раза — один раз в момент взлета, и второй раз на финише после приземления — у точнистов весь полет происходит на глазах у зрителей, и результаты попадания в мишень наглядны и очевидны, — пояснил спортсмен.

Он отметил, что финишные правила в дисциплине однозначны. Очередность старта в порядке жеребьевки. При этом участнику соревнований запрещены любые подсказки, в рацию или голосом. За нарушение — обнуление результата пилота. Любое касание мишени любой частью тела кроме ног или любой частью подвески — также карается обнулением результата.

По его словам, пилоты, даже вполне уверенные маршрутники, в большинстве оказались не готовы соревноваться в новых условиях. Очень большая доля полетов заканчивалась «пятисоткой», то есть 500 баллов — наихудший результат, который пилот мог получить за полет.

Все участники получили медали и дипломы. Фото: предоставлено Александром Орловым.

— Для многих российских пилотов новые правила были непривычны и поначалу вызывали протест. Летать пришлось в сложных условиях, постоянно меняющийся ветер и термические пузыри часто делали непредсказуемой траекторию приземления и приводили к многочисленным промахам спортсменов,- отметил Александр Орлов.

В таких условиях Новосибирская команда летала очень уверенно, и вырвалась в лидеры. Второе место заняли пилоты Алтайского края, третье — Кемеровской области.

Все участники получили дипломы и медали, отметив, что это был очень полезный опыт, который пригодится им в будущем. Благодаря ему спортсмены собираются подготовиться, и в следующий раз выступить лучше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707015" frameborder="0"></iframe> Соревнования по парапланерному спорту на Алтае..

ИСТОЧНИК KP.RU