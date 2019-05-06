2019-05-06T10:25:25+03:00
Общество

Размахивал топором и сыпал матом: пьяный новосибирец устроил разборки с соседями и полицией

Агрессивного новосибирца доставили в отдел полиции, откуда отпустили после приезда его адвоката
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец уже стал знаменит своими дебошами. Стоп-кадр с видео: "Типичный Новосибирск".Новосибирец уже стал знаменит своими дебошами. Стоп-кадр с видео: "Типичный Новосибирск".
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Пьяный новосибирец устроил дебош со своей женой во дворе дома по улице Линейной 37/2, угрожая соседям топором и ломая зеркала на машинах.

— На улице пьяный новосибирец со своей женой вступили в конфликт с семейной парой выгуливающих собаку — лабрадора. Выражая свое недовольство по поводу выгула собаки, мужчина с разбегу ударил ногой собаку по морде, которая взвыла от боли. Завязалась потасовка. После и хозяин собаки получил по лицу. В этот момент за хозяина собаки вступился сосед, который попытался оттолкнуть невменяемого дебошира, но на того налетела жена Заблотского. После этого супружеская пара скрылась в своем подъезде, а спустя некоторое время вернулась, но уже с топором в руках. Агрессивно настроенный мужчина кинулся с угрозами расправы на соседей, которые были на улице и ожидали прибытия полиции и участкового, хозяину собаки он нанес удар обухом топора по спине. Поняв, что ожидать от невменяемого, да еще и с топором можно все что угодно, гулявшие во дворе люди разбежались, — такую ситуацию описали очевидцы в паблике «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Дебошир ходил по двору, угрожая расправой и попутно разбивая топором боковые зеркала на машинах обидчиков. При этом жена указывала, где чей автомобиль. После своей «расправы» они отправились домой.

— Прибывшей на место полиции и участковому они дверь не открыли и продолжали сыпать угрозами и оскорблениями в адрес «обидчиков» и полицейских с балкона, обещая одних уволить, а других убить и сжечь машины. Спустя полчаса, когда наряд полиции уже уехал, они решили отметить свою победу, отправились до магазина, прихватив с собой топор, но на обратном пути их удалось остановить участковому. По итогу, после агрессии в сторону участкового новосибирец был задержан, и доставлен в отдел полиции, — продолжили очевидцы.

Однако, благодаря своему адвокату, очень быстро приехавшему в отдел, они были отпущены и, не скрывая своей агрессии, продолжали сыпать угрозы и оскорбления. Находившиеся в участке в это время соседи были возмущены действиями полиции и начали просить их предпринять меры. В это же время дебошир, находясь за дверью в прихожей участка, вступил в повторную перепалку с участковым, женой и своим адвокатом, начал опять проявлять опять агрессию, требовал вернуть ему его «водку», а затем снял штаны, за что и был, уже повторно задержан правоохранителями.

Кстати, в агрессивном мужчине с топором, очевидцы узнали новосибирца, который в 2017 году устроил в пьяный дебош в Толмачево.

Новосибирец кидался на прохожих с топором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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