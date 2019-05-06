Горячие праздники бойцов «Гвардии»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-06T09:04:17+03:00

Чаще всего в праздничные дни экипажи ГБР выезжали по фактам покушений на кражи. Фото: Влад КОМЯКОВ

Группы быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» за период с 1 по 5 мая 2019 года осуществили 63 боевых выезда

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1 мая в магазине «Монетка» по адресу: ул. Путевая, 16, молодой человек пытался похитить две банки кофе на сумму 500 рублей. Был задержан и передан сотрудникам полиции Ленинского РОВД.

3 мая в магазине «Горожанка» на ул. Кошурникова нетрезвый мужчина пытался вынести из магазина банку пива. Ввиду того что сумма ущерба незначительна, вызывать полицию охранники не стали, пиво забрали, задержанного отпустили.

3 мая в магазине «Горожанка» в Горском микрорайоне молодой человек хотел похитить бутылку джина емкостью 0,7 литра. Был задержан бойцами группы быстрого реагирования на месте. Бутылка изъята, возвращена в магазин.

3 мая в торговом центре по адресу: ул. Б. Богаткова, 221, охранник Агентства безопасности «Гвардия» Борис Серов задержал молодого человека, который, будучи в нетрезвом состоянии, пытался украсть бутылку коньяка и палку колбасы. Ущерб администрация магазина оценила в 800 рублей. Задержанный передан экипажу полиции Дзержинского РОВД.

3 мая в магазине «Мегас» на пл. К. Маркса молодой человек был задержан за попытку кражи бутылки водки стоимостью 799 рублей. «Гвардейцы» передали задержанного сотрудникам полиции Ленинского РОВД.

ИСТОЧНИК KP.RU