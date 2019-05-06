2019-05-06T09:00:18+03:00
Происшествия

Ножом в сердце: в поселке под Новосибирском убили женщину

Распитие спиртных напитков на квартире в Мошковском районе закончилось убийством
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина зарезал свою знакомую ножом во время ссоры.Мужчина зарезал свою знакомую ножом во время ссоры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве женщины.

— Как стало известно, днем 4 мая 50-летняя женщина пришла к своим знакомым в квартиру в поселке Смоленский Мошковского района, где они вместе распивали алкогольные напитки. Во время распития между 47-летним мужчиной и женщиной произошла ссора, в которой мужчина нанес женщине один удар ножом в область сердца. Потерпевшая от полученного ранения скончалась на месте происшествия, а мужчина скрылся, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Вскоре полицейским удалось найти виновного в преступлении, и он был доставлен к следователю. Также судом будет рассмотрено ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.

— Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего убийства, расследование продолжается, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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