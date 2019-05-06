Локоть подарил жителям города-героя Севастополя картину новосибирского художника

СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-06T07:44:10+03:00

Соглашение об установлении побратимских отношений Новосибирска с Севастополем было подписано почти пять лет назад, 28 июня 2014 года

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Делегация Новосибирска вместе с мэром участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события мэр Анатолий Локоть подарил жителям города-героя картину Народного художника РФ Вениамина Чебанова «Севастополь освобожден».

— В этом году Севастополь отмечает очень значимый юбилей, в 1944 году Красной Армией и Военно-морским флотом СССР был освобожден Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Причем, если оборона города с 1941 по 1942 годы длилась 250 дней, его освобождение заняло четыре с половиной дня. Это знаковая для всех севастопольцев дата, поэтому я не мог не приехать в наш город-побратим в эти дни, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как подчеркнул мэр Анатолий Локоть, он приехал в Севастополь для того, чтобы выполнить поручение Почетного жителя Новосибирска, Народного художника РФ, ветерана войны Вениамина Чебанова. Вениамин Карпович специально к этому событию написал картину «Освобождение Севастополя».

По словам художника, эта картина раскрывает многообразие эпизодов войны во всех ее проявлениях: от эпических до военно-бытовых моментов. На полотне изображено побережье, солдатам салютуют, двухлетняя оккупация немецкими войсками севастопольской земли осталась позади.

На совещании, которое носило как праздничный характер, так и деловой характер стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, договорились об обмене делегациями ветеранов, поскольку севастопольцы выразили желание посетить Новосибирск. Кроме того, стороны обсудили и экономическое сотрудничество.

— Севастополь находится в сложной экономической ситуации, думаю, что разработки новосибирских ученых, инженеров в области цифровой экономики могут быть полезны для развития Севастополя. Кроме того, два месяца назад в нашем городе-побратиме побывали новосибирские предприниматели, теперь мы ждет ответного визита, — отметил мэр.

Во время визита в город-побратим Анатолий Локоть успел посетить музей Панорама «Оборона Севастополя 1854-1955 годов», музей Диорама «Штурм Сапун горы 7 мая 1944 года», а также принял участие в VI Международном военно-патриотическом фестивале «Высота Горная» и возложил цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU