2019-05-06T06:23:01+03:00
Общество

Юные предприниматели предложили идеи по улучшению фуд-корта МЕГИ Новосибирск

11 апреля торговый центр МЕГА Новосибирск и Школа юных предпринимателей Teen Jobs провели креативную сессию, посвященную созданию современных гастрономических пространств.
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На протяжении трех часов юные предприниматели придумывали, обсуждали, рисовали и записывали. Многие из предложенных идей поразили как своей очевидностью и простотой в реализации, так и масштабом и глубоким пониманием поставленной задачи. Один из участников предложил сделать бесплатные порционные соусы для фастфуда с логотипом МЕГИ. Также одна из команд озвучила идею создания зеленой лаундж-зоны под стеклянным куполом, расположенной на крыше прямо над фуд-кортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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