2019-05-06T06:15:40+03:00
Общество

Военные прокомментировали инцидент с оборванными проводами во время репетиции парада в Новосибирске

Во время вчерашней репетиции Парада Победы не обошлось без небольшого ЧП
Надежда ЯРКОВА
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На площади Ленина во время репетиции парада не обошлось без небольшого ЧП.На площади Ленина во время репетиции парада не обошлось без небольшого ЧП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В ЦВО рассказали об инциденте с проводами и заглохшим танком на репетиции парада в центре Новосибирска.

— Действительно, при прохождении макета ракетного комплекса «Ярс» были повреждены троллейбусные провода, однако обрыв удалось оперативно устранить в течение 15 минут. Ранее, на совещании по проведению парада, с военной стороны неоднократно выражалась просьба к администрации города обеспечить проход крупногабаритной военной техники, поэтому выражаем надежды, что данная просьба будет удовлетворена в будущем, — отметили в пресс-службе Центрального военного округа.

В ведомстве также и уточнили по поводу якобы «заглохшего» танка Т-34.

— Поскольку прохождение любой военной техники в ходе репетиций и самого Парада — очень ответственное дело, поэтому иногда механики проводят технические остановки для проверки работоспособности агрегатов. И очень странно, что это вызывает интерес и становится поводом для обсуждений, — добавили в ЦВО.

Напомним, вчера на площади Ленина, во время прохождения колонны топливозаправщиков оказалась задета линия электропередач, из-за чего троллейбусные провода повисли над проезжей частью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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