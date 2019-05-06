Пока не полетим: самолеты из Москвы до Новосибирска отменили из-за ЧП

СЕГОДНЯ 05:04 2019-05-06T05:04:27+03:00

Рейсы из московского аэропорта пока отменили. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вылет самолета до Новосибирска из московского аэропорта отложили

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Из столичного аэропорта «Шереметьево» отменили авиарейсы, в том числе до Новосибирска.

Согласно данным онлайн-табло «Толмачево», вылет аэробуса компании «Аэрофлот» из аэропорта «Шереметьево», назначенный на 9:05 утра в Новосибирск отменен.

Также по данным онлайн-табло «Шереметьево», из аэропорта задерживаются вылеты десятков авиарейсов в разные города и страны.

Напомним, вчера в Шереметьево из-за возгорания приземлился самолет, который должен был лететь из Москвы в Мурманск. Всего на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В пожаре погибло не менее 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU