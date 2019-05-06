Погода на день в Новосибирске: 6 мая будет 26-градусная жара

СЕГОДНЯ 03:35 2019-05-06T03:35:25+03:00

Сегодня днем будет до плюс 26 градусов жары. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Сегодня в городе будет жарко до плюс 26 градусов, утром местами туманы.

— В понедельник, 6 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 22- 24 градусов, к ночи похолодает до плюс 8-10 градусов, в пригороде до плюс 5-7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 21-26 градусов, местами до плюс 15-20 градусов, ночная около 5-10 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой до плюс 23 градусов днем и до плюс 9 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будет очень тепло, до плюс 25 градусов, осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU