Спрячусь у мамы на плече: реакция домашней белки на собак повеселила сибиряков
Хозяйка белочки Сони рассказала, как она реагирует на собак во время прогулки.
— Мимо проходила девушка, выгуливающая золотого ретривера и французского бульдога, так Сонечка стала суетиться от испуга, и мы отошли в сторонку, пока песики не прошли. Ни одна из собак не гавкала, лишь бульдог похрюкивал, — поделилась впечатлениями от прогулки Елена Ермакова, хозяйка белочки.
Елена предположила, что если бы Соня жила с кошками или собаками вместе в одной квартире, то своих бы не боялась.
Звезда Инстаграма белочка Соня живет в новосибирском Академгородке у Елены Ермаковой несколько лет. Девушка приютила бельчонка, когда он выпал из гнезда. С тех пор его хозяйка публикует в своих соцсетях видео с белкой, не так давно она показала, как кроха прячется в капюшоне во время прогулок. У белки есть своя страничка в соцсетях, там уже более 7 тысяч подписчиков.
Белочка Соня на прогулке..
ИСТОЧНИК KP.RU