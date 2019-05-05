Спрячусь у мамы на плече: реакция домашней белки на собак повеселила сибиряков

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-05T17:11:00+03:00

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Хозяйка белочки Сони рассказала, как она реагирует на собак во время прогулки.

— Мимо проходила девушка, выгуливающая золотого ретривера и французского бульдога, так Сонечка стала суетиться от испуга, и мы отошли в сторонку, пока песики не прошли. Ни одна из собак не гавкала, лишь бульдог похрюкивал, — поделилась впечатлениями от прогулки Елена Ермакова, хозяйка белочки.

Елена предположила, что если бы Соня жила с кошками или собаками вместе в одной квартире, то своих бы не боялась.

Звезда Инстаграма белочка Соня живет в новосибирском Академгородке у Елены Ермаковой несколько лет. Девушка приютила бельчонка, когда он выпал из гнезда. С тех пор его хозяйка публикует в своих соцсетях видео с белкой, не так давно она показала, как кроха прячется в капюшоне во время прогулок. У белки есть своя страничка в соцсетях, там уже более 7 тысяч подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706915" frameborder="0"></iframe> Белочка Соня на прогулке..

ИСТОЧНИК KP.RU