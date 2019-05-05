2019-05-05T17:01:08+03:00
Общество

Двое новосибирцев застряли в Монголии из-за бубонной чумы

В стране введен карантин, и сибиряки не смогли выехать в Россию
Татьяна СОЛОВОВА
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В Монголии ввели карантин и принимают все меры, чтобы не допустить вспышки болезни.В Монголии ввели карантин и принимают все меры, чтобы не допустить вспышки болезни.Фото: Мария ЛЕНЦ
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17 российских туристов, которые отправились накануне майских праздников отправились в Монголию, «застряли» в чужой стране: причина тому – объявленный карантин.

- До 6 мая в аймаке Баян-Ульгий был введен карантин в связи с гибелью двух граждан Монголии из-за заражения бубонной чумой (по сообщениям некоторых СМИ, беременная женщина и ее муж поели мясо зараженного сурка - прим.авт.), - сообщается на сайте посольства России в Монголии. - Ведутся карантинно-профилактические работы с местным населением и иностранными гражданами, находящимися на территории аймака.

Не смогли покинуть страну и двое новосибирцев – Тиму и Елена К. С сибиряками на данный момент все в порядке, они выходят на связь.

А вот в посольстве России в Монголии официально предупреждают других туристов:

- Рекомендуем гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в указанный регион (в частности, через контрольно-пропускной пункт Ташанта – Цаган-Нур) до тех пор, пока карантин не будет снят, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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