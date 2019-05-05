2019-05-05T15:26:27+03:00
Общество

Эти лосины вас загипнотизируют: сибирячка показала завораживающий тверк

Девушка в полосатых лосинах поднимет настроение своим гипнотизирующим тверком
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
От полосатых лосин может зарябить в глазах. Стоп-кадр с видео: instagram.com/katyamalyshkina.От полосатых лосин может зарябить в глазах. Стоп-кадр с видео: instagram.com/katyamalyshkina.
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска исполнила ритмичный тверк, от которого у любого зарябит в глазах.

— Танец тверк, танцую на протяжении 5 лет и это уже переросло с хобби в работу. Идеи приходят внезапно, в основном от прослушивания музыки, иногда настолько понравится трек, как тот, что на видео, что движения сами идут, — рассказала «КП» — Новосибирск» танцовщица Екатерина Малыгина.

Видео набрало более 1500 просмотров. Свой зажигательный тверк девушка исполнила под композицию «Walk it out» хип-хоп рэпера Энтони Платта, известного под псевдонимом Unk.

Сибирячка танцует тверк в полосатых лосинах..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спрячусь у мамы на плече: реакция домашней белки на собак повеселила сибиряков
Двое новосибирцев застряли в Монголии из-за бубонной чумы
Степь в огне: на трассе под Новосибирском полыхает пожар
Впервые стала мамой: биатлонистка Ольга Вилухина родила сына
Кот в мешке: сибирячка нашла сумку с брошенным животным
Кто у нас такой несмелый: посмотрите, как белые медвежата учатся плавать
Боевой дрон и бронеавтомобиль: военные показали новейшую технику на репетиции парада в Новосибирске
Прошлись как танком: военная техника оборвала провода в центре Новосибирска
Ночной погром: девушка на «Тойоте» разбила пять машин во дворе жилого дома на Снежиной
Погода на день в Новосибирске: 5 мая будет до плюс 21 градусов
Потягаем гири и сходим на ярмарку: новосибирцев зовут отметить Красную горку
«Просто маленький ребенок поджег»: сразу в нескольких районах Новосибирска дети устроили пожары
«С трамваем фотографировались как у памятника»: китайские туристы в 20 домах на колесах приехали в Новосибирск
Внимание, сейчас вылетит… черная дыра: новосибирцы сделали уникальный космический снимок
«А если бы врачи везли его детей?»: водитель джипа не уступил дорогу «Скорой» и вызвал споры в соцсетях
«Она не сможет больше летать»: новосибирские волонтеры выхаживают больную сову
Осталось собрать 20 тысяч на орден: в Новосибирске 9 мая откроют памятник Сталину
Когда сильно заработался: блондинки, уснувшие в метро, рассмешили пассажиров
«Одну начал есть»: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками
«Там такая пыль, что край капота не видать»: под Новосибирском столкнулись десять машин
«Маленькая воображала»: реакция белого медвежонка на поцелуй позабавила соцсети
«Это страшно, мог загубить людей»: видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило новосибирцев
Погода на день в Новосибирске: 4 мая будет плюс 17 градусов
Аляска будет нашей? В Новосибирске выбирают имена для белых медвежат