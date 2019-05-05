Эти лосины вас загипнотизируют: сибирячка показала завораживающий тверк
Девушка в полосатых лосинах поднимет настроение своим гипнотизирующим тверком
От полосатых лосин может зарябить в глазах. Стоп-кадр с видео: instagram.com/katyamalyshkina.
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Жительница Новосибирска исполнила ритмичный тверк, от которого у любого зарябит в глазах.
— Танец тверк, танцую на протяжении 5 лет и это уже переросло с хобби в работу. Идеи приходят внезапно, в основном от прослушивания музыки, иногда настолько понравится трек, как тот, что на видео, что движения сами идут, — рассказала «КП» — Новосибирск» танцовщица Екатерина Малыгина.
Видео набрало более 1500 просмотров. Свой зажигательный тверк девушка исполнила под композицию «Walk it out» хип-хоп рэпера Энтони Платта, известного под псевдонимом Unk.
Сибирячка танцует тверк в полосатых лосинах..
ИСТОЧНИК KP.RU