Эти лосины вас загипнотизируют: сибирячка показала завораживающий тверк

СЕГОДНЯ 15:26 2019-05-05T15:26:27+03:00

От полосатых лосин может зарябить в глазах. Стоп-кадр с видео: instagram.com/katyamalyshkina.

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Жительница Новосибирска исполнила ритмичный тверк, от которого у любого зарябит в глазах.

— Танец тверк, танцую на протяжении 5 лет и это уже переросло с хобби в работу. Идеи приходят внезапно, в основном от прослушивания музыки, иногда настолько понравится трек, как тот, что на видео, что движения сами идут, — рассказала «КП» — Новосибирск» танцовщица Екатерина Малыгина.

Видео набрало более 1500 просмотров. Свой зажигательный тверк девушка исполнила под композицию «Walk it out» хип-хоп рэпера Энтони Платта, известного под псевдонимом Unk.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706905" frameborder="0"></iframe> Сибирячка танцует тверк в полосатых лосинах..

ИСТОЧНИК KP.RU